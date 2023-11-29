بالصور- منة فضالي بلوك كاجول من سرحية "صوابع زينب"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي صور من مسرحيتها التي تعرض الأن والتي تحمل إسم "صوابع زينب"، وذلك عبر خسابها الخاص وظهرت بلوك كاجوال إرتدت فيه توب باللون الأبيض واسع مع سروال باللون البيج، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ.



وكانت نشرت منة فضالي صوراً لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".

وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية "صوابع زينب" حول سيدة بهذا الاسم، وهي أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي، يعشن معاً في أحد الأحياء الشعبية، وتدور أهداف زينب في الحياة، حول زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن.

