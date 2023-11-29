كيليان مورفي يكسر 950 مليون دولار بـ "Oppenheimer" بعد النجاح الساحق في السينما

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم Oppenheimer للمخرج الاميركي كريستوفر نولان بتحقيق نجاح كبير عالمياً ، حيث وصلت إيراداته إلى 950 مليون دولار عالميًا في صالات العرض العالمية بعد أن طرح في 21 يوليو الماضي، حيث حقق الفيلم مليون و737 ألف دولار في الفترة الماضية.



يذكر أنه، في ظل المنافسة الكبيرة التي تعيشها السينما العالمية بين فيلمي "Oppenheimer" و "Barbie"، والجدل الواسع الذي تثيره هذه الحرب، قامت النجمة العالمية وبطلة فيلم "Barbie" مارغو روبي، وبكل روح رياضية، بشراء تذكرة لمشاهدة فيلم النجم العالمي كيليان مورفي المنافس "Oppenheimer".