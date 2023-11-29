ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية شيرين عن موقف حصل معها، وهو ضربها زميلها خلال عرض مسرحي.

اذ قالت: "كنا بنعمل مسرحية والمفروض نعرضها في نادي الشمس، وسافرت من إسكندرية علشان أعرض الساعة 6 وأخلص الساعة 9، وأرجع إسكندرية أصور الفيلم الساعة 11 والممثل اتأخر فبدأنا 7 وعطل المكرفون بتاعي فاضطريت اتكلم مع الجمهور من غيره".

وأضافت: "بعد ما خلصت الفصل الأول قلت للمنتج أمير سيدهم إني مروحة لإني التزمت بالمواعيد، وأحد الزملاء في المسرحية نادى في الميكروفون يا أهالي نادي الشمس الفنانة شيرين ماشية، والناس مش عارفة ليه قررت أمشي وأنا ست ملتزمة".

وجاء حديث شيرين في برنامج "قعدة ستات" .

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين بتصريح مفاجئ: "ضربت زميلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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