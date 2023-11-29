هازال كايا تعلّق على تعاون كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة التركية هازال كايا على تعاون النجمين كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات بفيلمها الجديد "النداء الأخير الى إسطنبول"، اذ قالت: "رؤيتي لـ كيفانش و بيرين يمثلان معا مجدداً جعلتني فخورة جداً بهما لهذا السبب اتمنى ان اعيد التمثيل مجددا مع شاتاي ، لنرى ماذا سيحدث مستقبلاً".



تدور احداث الفيلم عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى، اذ بعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ، وقد ظهر الثنائي في فيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما فيه.