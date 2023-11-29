كواليس فيلم "هجان" قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر 2023 (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح كل من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك صورًا من كواليس تصوير فيلم "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، الذي تم تصويره في منطقة "تبوك" شمال غربي المملكة العربية السعودية.

فيلم هجّان في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر 2023

وذلك قبل عرضه الأول في العالم العربي، بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل.

حيث يشارك فيلم هجان بمسابقة روائع عربية وسيكون عرضه الأول يوم الإثنين ٤ ديسمبر، الساعة 05:30 مساء، في Ritz Carlton وكان فيلم هجّان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ويعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك.

من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel.

قصة فيلم هجّان

وتدور أحداث فيلم هجّان حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله حفيرة.

بعدما يوظفه المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي.

أبطال فيلم هجّان

ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. هجّان من إخراج أبو بكر شوقي الكاتب والمخرج المصري النمساوي.

حصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONYعلى جوائز في مهرجانات حول العالم. تلاه فيلمه السينمائي الأول يوم الدين، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا تشاليه، هجّان هو فيلمه الروائي الثاني.