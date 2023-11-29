بهاء سلطان للمرة الأولى في دبي.. موعد ومكان الحفل

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان بهاء سلطان جمهوره للمرة الأولى في دبي، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الفن.

موعد حفل بهاء سلطان في دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثالث من ديسمبر الجاري، في مدينة دبي للإعلام، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال اغنية “دادينا”، التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا و نخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا و أخرة ده كله إتنسينا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه