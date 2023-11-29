فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى الـ154 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - حققت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds الـ154 مليون دولار عالميا، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

أحداث فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

ويركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

الفيلم الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.