كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لمى الكناني، عبر مقطع فيديو متداول، عن بعض المشاكل التي واجهتها مع عاملتها المنزلية.
وقالت لمى إن العاملة تركت هاتفها مفتوحا، وكان عليه فيلم غير مناسب، فعاتبتها على ذلك، لكنها تجاوزت الأمر.
وأضافت أن ابنتها الصغيرة أبلغتها بتغيير الخادمة ملابسها أمامها، مما أثار استيائها، ودخلت معها في نقاش حول عدم جواز ذلك.
ولاقى حديث لمى تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا بين مؤيد لطرد العاملة من المنزل، وآخرون طالبوها بمهلة أخرى ومسامحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لمى الكناني تنتقد عاملتها المنزلية: تتابع أفلام كبار وتبدل ملابسها أمام ابنتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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