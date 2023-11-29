بالفيديو.. لمى الكناني تنتقد عاملتها المنزلية: تتابع أفلام كبار وتبدل ملابسها أمام ابنتي

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لمى الكناني، عبر مقطع فيديو متداول، عن بعض المشاكل التي واجهتها مع عاملتها المنزلية.

وقالت لمى إن العاملة تركت هاتفها مفتوحا، وكان عليه فيلم غير مناسب، فعاتبتها على ذلك، لكنها تجاوزت الأمر.

وأضافت أن ابنتها الصغيرة أبلغتها بتغيير الخادمة ملابسها أمامها، مما أثار استيائها، ودخلت معها في نقاش حول عدم جواز ذلك.

ولاقى حديث لمى تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا بين مؤيد لطرد العاملة من المنزل، وآخرون طالبوها بمهلة أخرى ومسامحتها.