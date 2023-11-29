شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني: قريبًا سنستعيد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت النجمة غادة عبد الرازق لـ"الخليج 365" إنها تتضامن مع الشعب الفلسطنى قلباً وقالباً، مشيرة إلى إنها سعيدة بالهدنة بوقف إطلاق النار والتي سعت إليها جمهورية مصر العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنها تأمل أن يستعيد الشعب الفلسطنى أرضه من الاحتلال الغاشم الصهيوني، وبإذن الله سنستعيد أرضنا قريباً.

وفى سياق آخر تواصل غادة عبد الرازق التحضيرات والاستعدادت لمسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، حيث تعقد جلسات عمل يوميا مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام"، ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرا، وحظى باستحسان الجمهور والنقاد.

نجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضى وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

سبق لغادة بطولة والمشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.