شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رسالة تهنئة بعيد زواجهما الـ 14بين يوسف الشريف وإنجى علاء قبل الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوسف الشريف وإنجى علاء ثنائى فنى ناجح وعلاقة زوجية مميزة كان يضرب بهما المثل فى حبهما لبعضهم البعض ورسائل الحب والغزل بينهما فى كل عيد زواج أوعيد ميلاد لكل منهما ولكن النجمان قررا سويا الانفصال بعد 14 سنة زواج.

وكانت آخر رسالة تهنئه بعيد زواجهما فى 20 مايو الماضى، حيث كتب النجم يوسف الشريف عبر حسابه على تويتر وقتها:" 14 سنة جواز كل يوم فيهم أحلى من اللي قبله كل يوم فيهم بحمد ربنا على أنه رزقني بيكي، كل عيد جواز وانتي طيبة".



يوسف الشريف

وأعلن الثنائى يوسف الشريف وانجى علاء انفصالهما عبر بوست نشره الثنائى على حساباتهما بالسوشيال ميديا وجاء فيه: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف و انجي علاء انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".