ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ردّة فعل فتاة أردنية مصابة بمتلازمة داون، وذلك عندما أهداها نجم مواقع التواصل الإجتماعي سعود القحطاني عمرة مع عائلتها.

وحقق هذا الفيديو رواجا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بتصرف سعود القحطاني.

وكان أثار القحطاني ضجة كبيرة مؤخرا بحديثه مع فتاة لبنانية خلال بث مباشر، اذ كشف انه ليس على صلة قرابة بالنجمة هند القحطاني، متوجهاً للفتاة بالحديث عن ثيابها.

وقال سعود القحطاني: "أنا ماتقرب لي هند القحطاني .. انتي واضح من نوعيتها لانك لابسه ضيق".

وتلفّظ بعبارة: "كلاب متجمعة"، من دون معرفة من يقصد بها، لتقول بعده فتاة: "والله ما حدا الكلب غيرك"، ولم نعرف تحديداً لمن توجّهت بكلامها.

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مؤثر..سعود القحطاني يفاجئ فتاة مصابة بمتلازمة داون بهذه الهدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.