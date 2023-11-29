ليليان نمري تستعيد ذكرى جمعتها بوالدتها الراحلة علياء نمري وتعلق :"اشتقتلك"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة اللبنانية ليليان نمري مشاركة صورة جمعتها بوالدتها الراحلة الممثلة اللبنانية علياء نمري والتي ذكرها بها موقع للتواصل الاجتماعي في مثل هذا اليوم 29 تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 وكانت أرفقت حينها الصورة التي بدت فيها وهي تحتضن والدتها وجاء في التعليق: "الاُم ما بتموت طالما عايشة فينا، الله يرحمك يا إمي، إنتبهوا عا امهاتكم وما تهملوهن ، ما تعطوا وقت لاصدقائكم اكتر منها ، ما تزعلو بس تسأل عنكم اذا تأخرتوا، ما تنزعجوا ان غطتكم بالليل انتو ونايمين ، ما تهملوا ولا اتصال ان اتصلت فيكم، ما تعَززوا من قيمة حدا عا حسابها

ما حدا رح يحبكم قد ربع محبة امكم، ولا رح يكون وَفي متل قلبها، صحيح مش كل إم يعني إم بكل معنى الكلمة

بالنهاية الام بتبقى إم ، واللي حَضَن إمو وعطاها كل عمرو ، مات فقع عا غيابها فا كيف المُهمل والفاجر ، الله يرحم كل اللي سبقونا، ويطول بعمر الموجودات معنا وبكل الدني، الدني إم، امي قدوتي".



وعلقت ليليان على هذه الذكرى في صفحتها كاتبة :" منعادة للافادة كتيرررر اشتقتلها".

إشارة إلى أن علياء نمري توفيت في 18 شباط من العام 2005 بعد معاناة مع المرض تاركة أرشيفاً فنياً غنياً وذكرى طيبة في قلوب محبيها.