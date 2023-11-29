مصطفى حجاج يتعرض لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - أصيب الفنان المصري مصطفى حجاج بنزلة برد شديدة والتي ألزمته الفراش خلال الأيام الماضية وذلك بعد عودته من المملكة العربية السعودية بسبب تغير الجو.

وحاليا يتعافي حجاج من العارض الصحي الذي ألم به ليعود بعدها إلى مزاولة عمله الفني وحفلاته.

إشارة إلى أن مصطفى حجاج كان شارك للمرة الأولى في عمل تمثيلي وذلك من خلال مسرحية "صوابع زينب" التي لاقت نجاحاً كبيراً، كما أنه يستعد لطرح ألبوم فني يتضمن عدداً من الاغنيات المنوعة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

إشارة إلى أن مسرحية "صوابع زينب" هي من بطولة هالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، منة فضالى، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم «سندس» و«نانسي» و«داليا» وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

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