كارول سماحة تهنئ المملكة العربية السعودية بعد فوزها باستضافة "إكسبو 2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة كارول سماحة المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوزها باستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض.

وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "مش غريب على المملكة العربية السعودية الفوز والنصر، مبروك للمملكة استضافة إكسبو السعودية 2030 مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبروك لولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، القائد اللي نجح برؤيته وحكمته يخلّي بلده محط أنظار كل العالم".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة طرحت مؤخرا كليب أغنيتها التي تحمل اسم "نسخة مني" عبر قناتها بموقع "يوتيوب".