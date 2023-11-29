شيرين تكشف سبب ضربها زميلها في المسرح:"والدي مجابنيش عشان يتشتم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلت الفنانة شيرين ضيفة، في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وقالت خلال لقائها أنها قامت بضرب زميل لها أثناء عرض مسرحية "نادي الشمس".

وقالت شيرين: "أنا عصبية وطبعي حامي، وضربت زميلي بالفعل لأن والدي اتوفى ومجابنيش عشان يتشتم، وكنا بنعمل مسرحية والمفروض نعرضها في نادي الشمس، وسافرت من إسكندرية عشان أعرض الساعة 6 وأخلص الساعة 9، وأرجع إسكندرية أصور الفيلم الساعة 11 والممثل أتأخر فبدأنا 7 وعطل الميكروفون بتاعي فاضطريت أتكلم مع الجمهور من غيره".

وأضافت: "بعد ما خلصت الفصل الأول قلت للمنتج أمير سيدهم إني مروحة لأني التزمت بالمواعيد، وأحد الزملاء في المسرحية نادى في الميكروفون يا أهالي نادي الشمس الفنانة شيرين ماشية، والناس مش عارفة ليه قررت أمشي وأنا ست ملتزمة".

يذكر أن الفنانة شيرين، شاركت في السباق الرمضاني الماضي في عدة أعمال وهم "تغيير جو، وسوق الكانتو، وإكس لانس"