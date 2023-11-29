شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم: تشارلي شابلن حلم ظل سنوات ليخرج للنور واستعد لتقديم "جحا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم، وأدارتها الكتابة الصحفية شيماء منصور، التي رحبت بالفنان محمد فهيم وخلال كلمتها أوضحت أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة لها طابع خاص، حيث تتم خلال عام كامل وبإجماع كبار المسرحيين والنقاد.

ثم تحدثت شيماء منصور بشكل مقتطف عن مسيرة الفنان محمد فيهم باستعراضها بدايته بالمسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة ثم التحق بورشة مركز الإبداع، وكان أحد أبطال مسرحية " قهوة سادة " التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال، وتقدمه العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل "الشحرورة" والتي قدم خلالها شخصية اسماعيل يس وقدم شخصية سيد قطب في مسلسل "الجماعة 2" وكانت آخر اعماله المسرحية " شارلي" التي قدمها مع المخرج احمد بوهي.

وقال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ان أفضل شخصية مسرحية شابة تمنح لأفضل فنان شاب قدم دورا بارزا خلال عام وكذلك الأعمال السابقة وتراكمية الأعمال وآليه التصويت الخاصة بها هي آليه سرية، موضحا أن الفنان محمد فيهم هو من ابناء جيله وهو من القليلين الذين حصلوا على جائزة المسرح التجريبي عام 2009 وقدم شخصيات متنوعة .

فيما أعرب الفنان محمد فيهم عن سعادته بحصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة فهو بالنسبة له حدث جلل، مشيدا بمهرجان شرم الشيخ الدولي ودوره الكبير، موضحا أن جيله من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة، موضحا أنه من ابناء مسرح كلية التجارة فقد كان يشارك في المسابقات الرسمية للجامعة وفاز لمدة 3 سنوات في الجامعة كأفضل ممثل ثم التحاقه بمركز الإبداع وتتلمذه على يد المخرج الكبير خالد جلال الذي دعمه واعطى له الكثير من النصائح الهامة التي يجب أن يكون ملما بها اى ممثل.

كذلك تحدث عن تجربة عرض "شارلي" التي كانت حلم له منذ أكثر من عشرة سنوات كاملة، موضحا أن شخصية تشارلي شابلن أحد الشخصيات المهمة والمؤثرة فهو رجل اهتم بالتمثيل والإخراج والموسيقى، موضحا أن كلا من النجمين مايكل جاكسون وتشارلي شابلن ايقونه فنية، موضحا أنه تناول في شخصية توضيح جانب مهم لم يتم الالتفات له من قبل وهو علاقته بأمه وزوجته ، موضحا أنه كان من الصعب تنفيذه على مسرح الدولة ولكن عندما قابل صديقه أحمد البوهي كان يرغب في تقديم مسرح ميوزكال فاقترح عليه تقديم شخصية تشارلي شابلن فقاموا بكتابة المعالجة الخاصة به ثم انضم لفريق العمل الشاعر والسيناريست مدحت العدل، ثم تحدث عن طموحاته المستقبلية في الأعمال الفنية وقال إنه يستعد لتقديم شخصية "حجا" في الفترة القادمة لأنه يرى أنت شخصية العصر.