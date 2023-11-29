شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد توافق على الزواج والكشف عن علاقة سارة نور بتامر نبيل في"العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل العودة الحلقة 4، قيام طارق (شريف الشعشاعي) بالتجسس على موبايل خطيبته (سارة نور)، ويعلم من خلال ذلك أنها كانت على علاقة بيحيى (تامر نبيل) وكانت بينهما رسائل ليتقابلا.

يقابل فهيم (وليد فواز) كيان (تارا عماد)، ويحكي لها كيف يحبها ويعشقها منذ فترة طويلة، ويطلب منها أن تعطيه الفرصة ليجعلها تحبه، لتسأله عن رباب، ولماذا طلقها، ليرد عليها بسبب عشقه لها، وبالفعل توافق على الخطبة منه، كما يواصل آدم (شريف سلامة) بحثه عن شقيقه يحيى (تامر نبيل)، ويعلم آدم بخطبتهما، ثم ينكشف سر علاقة سارة نور وتامر نبيل.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.