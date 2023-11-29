عصام كاريكا برفقة كريستينا صوايا عل ضفاف نهر النيل-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري عصام كاريكا صورة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جمعته بملكة جمال لبنان السابقة الفنانة كريستينا صوايا وذلك من أحد الأماكن المطلة على نهر النيل.

وبدا الفنان المصري سعيداً جداً بهذا اللقاء وشارك صورتين له مع صوايا وأرفقهما بتعليق :"للفنانة كريستينا صوايا.. نورتي مصر".

ولم يعرف إذا ما كان هناك تعاون فني في أغنية جديدة ستجمعهما، لكن من المؤكد بأنها ستشارك في مسلسل تلفزيوني ولأول مرة في مصر، يتم التحضير له حاليا، على ان ينطلق تصويره الفترة المقبلة استعدادا لموسم شهر رمضان 2024.

وصرحت صوايا انها لن تعلن عن اسم المسلسل الان حتى يكتمل توقيع كافة الابطال وهم طوال القامة مثلي، وتبدأ بروفات الطرابيزة مع فريق العمل الشهر المقبل.



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