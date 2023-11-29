نادين نسيب نجيم تتصدر التريند بإطلالتها الساحرة لهذه المناسبة-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التريند في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبهرت المتابعين بجمالها وأناقتها وذلك خلال استعدادها للتوجه لحضور دعوة عشاء لإحدى فعاليات الموضة في دبي.



وتألقت نادين بفستان أسود أنبيق جاء ملتصقاص بالجسم وبدت وهي تنظر إلى المرآة في الحمام وتطبق الماسكارا على رموشها قبيل الحفل، وفي صورة أخرى بدت وهي ترتب أحمر شفاهها كما نشرت مقطع فيديو لها وهي تتجهز من المكان نفسه.

الفستان جاء طويلاً بقصة "شانيل" أي 3/4، وتميّز عند الخصر بما يشبه أصابع هيكل عظمي ذهبية جاءت من الجانبين وكأنها تمسك بخصرها، واختارت حقيبة يد ذهبية أنيقة وحذاء ساحراً عالي الكعب مكشوفاً ووضعت خلخالاً ملفتاً كما أنها من الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلاً بطريقة ملساء وطبقت ماكياجاً رائعاً خصوصاً أحمر الشفاء الجاف باللون الوردي وركزت على كحل العينين فبدت فاتنة بكل المقاييس.

وكانت أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابعيها خلال تواجدها على متن طائرة، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وعلقت نادين على المنشور، طالبة من الجمهور أن يتمنى لها الحظ، حيث قالت: "تمنوا لي الحظ"، إلا أنها لم تكشف عن وجهتها.

إشارة إلى ان نادين شوّقت كانت متابعيها لمسلسلها الرمضاني المقبل 2024 الذي يجري تصويره في لبنان، والذي تعود فيه بشخصية النقيب "سما " وهي الشخصية التي لعبتها نادين في مسلسل "2020"، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي. ناشرة صورة لها في مصعد، من كواليس التصوير، ويشارك نادين في بطولة العمل في الموسم الرمضاني المقبل الممثل السوري محمد الأحمد.

