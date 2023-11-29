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ميرنا وليد - بيروت - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال أن تكون الممثلة المصرية ياسمين صبري قد ارتبطت مجدداً بعد إنفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي اضطرها للخروج عن صمتها والرد بطريقة حاسمة على تلك الأقاويل، وذلك عن طريق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي قبل دقائق وكتبت :"دي من المرات القليلة جداً ال رديت فيها علي اي إشاعة متداولة.
أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها اي علاقة بالحقيقة".
أضافت :"أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي امام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها اي اساس من الصحة".
إشارة إلى أن ياسمين صبري تزوجت من أحمد أبو هشيمة وقد استمر هذا الزواج لمدة عامين وانفصلا بطريقة ودية.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري في رد صريح وقوي حول حقيقة زواجها مرة أخرى-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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