أولاد الأمير محمد بن سلمان بعيدون عن الأضواء .. إليكم صور نادرة لهم

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ميرنا وليد - بيروت - يبقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء، فهو متزوج من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، مشهور، فهدة، نورة وعبد العزيز.
وتزوج الأمير من الأميرة سارة عام 2008 ، وصرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 خلال زيارته لفرنسا إن زوجته "ترغب في البقاء بعيدا عن الضغط السياسي وأن تعيش حياة طبيعية مع أبنائهم، وهو قرار يحترمه ويؤيده".
ونادراً ما يظهر أولاد الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه هناك بعض الصور القليلة التي تظهرهم.
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