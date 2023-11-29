منى زكي تبتعد عن السباق الرمضاني القادم 2024: التركيز على نص جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة منى زكي عن غيابها في السباق الرمضان القادم 2024، بعد تحقيقها نجاح مميز في مسلسل "تحت الوصاية" في الموسم الماضي، مشيرة: عمري ما بعمل سنتين ورا بعض.

أكدت منى زكي قائلة: "لازم أخد إجازة و أنا عمري ما بعمل سنتين ورا بعض، جزء كبير من قراري بالابتعاد هذا العام هو بسبب التركيز على نص جيد أقدمه، كما أنني أحتاج إلى الراحة وقضاء وقت أطول مع عائلتي".

أضافت منى زكي: "أول حاجة بنت مصرية و بنت الوطن العربي وقعدت شوي بالكويت وعلاقتي بالشعب السوري قوية، وبالشعب اللبناني وبالإمارات جدا و السعودية، أكيد انا بحس للإنتماء للوطن العربي و ما بحسش باي غربة ولا باي بلد".

تابعت منى زكي: مثلا في سوريا حتى قبل ما انا اتعرف كممثلة، كنت اركب تاكسي وعرف اني مصرية ما كانش ياخد مني فلوس فدى بدل على مدى ترابط الشعوب العربية وجود حب متبادل.

مسلسل تحت الوصاية

من ناحية أخري، يذكر أن منى زكي شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، وتكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.