وثّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد زيارتها لضريح في مدينة كربلاء بالعراق، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. في الفيديو، ظهرت فجر السعيد وهي ترتدي الحجاب وتسدل ثوبًا أسود، وتحمل سبحة في يدها.
وأشارت فجر في الفيديو إلى زيارتها لضريح أمير المؤمنين، وأعربت عن نية زيارتها لضريح الإمام عبد القادر الكيلاني برفقة صديقتها. وأعربت عن تأثرها العميق خلال زيارتها لضريح الإمام عبد القادر، مشيرة إلى أنها لم تجرب البكاء بخشوع إلا عند تلك الزيارة.
تلك الزيارة قد تشكل جانبًا من الجوانب الروحية والدينية التي تهتم بها فجر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فجر السعيد توثق زيارتها لضريح في كربلاء بالعراق: لم أبكي بخشوع من قبل إلا هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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