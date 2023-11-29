هكذا علق الجمهور على أحدث ظهور لـ بوسي "بنت البلد الجدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بوسي متابعيها، أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

وظهرت بوسي، بإطلالة أنيقة ارتدت فيها جاكيت باللون البيج وبنطلون جينز، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا بوسي، العشق والله العظيم، ست الستات بنت البلد الجدعة، الله يحميكي، كتير حلوة".

يذكر أن الفنانة بوسي أعلنت خبر انفصالها من رجل الأعمال هشام ربيع خلال الأيام الماضية، وأكد هشام أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.