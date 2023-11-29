حالتها صعبة جدا.. ريهام حجاج تناشد جمهورها من أجل الطفلة شام- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - ناشدت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، من أجل مساعدة الطفلة الفلسطينية "شام"، إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت حجاج صور الطفلة شام الطويل أثناء تواجدها في المستشفى لتلقي العلاج وعلقت: " أنا آسفة على صعوبة الصور، لكن الطفلة شام الطويل 7 سنين فقدت أهلها وحالتها صعبة جدا جدا، محتاجين مساعدتكم في الشير لتوصيل صوتنا لإحتياجها الدخول بأسرع وقت للعلاج عشان نلحقها."

وأضافت: "طبعا منزلتش الصور غير لما الشير بقى آخر حل، أرجو النشر من فضلكم، شام موجودة دلوقتي في مستشفى شهداء الأقصى دير البلح".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج كانت قد طالبت منذ عدة أيام بدخول الطفل الفلسطيني أحمد شبات لمصر لتلقي العلاج، بعد تعرضه للقصف من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وفقد ساقيه، وبالفعل تمت الإستجابة لطلبها وتم دخول الطفل إلى مصر لتلقي العلاج.