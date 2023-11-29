هاني فرحات: ليلة "روائع السنباطي" ستكون أقوى ليالي موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المايسترو هاني فرحات من كافة الاستعدادات الخاصة بحفل روائع السنباطي، المقرر إقامته غدا الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا باسم الموسيقار الكبير رياض السنباطي .

ويضم الحفل عددا كبيرا من أهم نجوم الوطن العربي، وهم صابر الرباعي، شيرين عبدالوهاب، وأحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني.

وقال فرحات في بيان صحفي "الحفل سيكون من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض ليس فقط لما يضمه من أصوات ونجوم كبار ولكن لأن إبداع السنباطي ملأ الوطن العربي وفنه تخطى حدود المعقول، فهو ملحن حاز إعجاب الجمهور والزعماء وحاز على تكريمات عالمية".

وتابع "هناك مفاجآت كثيرة ستكون في الحفل، وشرف لي قيادة حفل السنباطي، والذي أعمل عليه في سرية تامة منذ شهرين وعلى كل تفاصيله، وطبعا معي أصوات عربية متميزة وكلنا نعمل كفريق واحد لإخراج الحفل بشكل يليق باسم هذا المبدع العربي".