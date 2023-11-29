نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنان أحمد الخليلي، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء، بعد مسيرة من الأعمال الفنية المميزة.

وقالت النقابة الممثلين: ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدم أحمد الخليلي العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، منها: مسلسل زهرة برية عام 2009، ومسلسل وكالة عطية عام 2009، ومسلسل الدنيا ريشة في هوا عام 2006، فيلم إيه النظام عام 2006، فيلم علشان ربنا يحبك عام 2001، مسلسل رجل على الحافة عام 2002، مسلسل دعاة الحق عام،2005، وغيرها.