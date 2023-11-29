شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم عالم مصريات في Judgment of the Dead مع استوديوهات AGC العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم المصري محمد كريم مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج الكبير Stuart Ford لبطولة فيلم Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man،Moonfall ، Serenity ،war of the world ،Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.



محمد كريم

الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام التشويقية والخيالية بين الحاضر والماضي وهو ذو طابع مصري، ويعود اختار قصته بسبب اهتمام محمد كريم بالحضارة المصرية وإبرازها عالمياً وأهمية وتأثير مصر والحضارة الفرعونية، ويقدم كريم شخصية الدكتور شريف فايز عالم المصريات والآثار، والذي يجب عليه إنقاذ العالم والمرأة التى يحبها، بعد أن اكتشف قطعة أثرية تسببت فى إطلاق روح شر قديم.

وفى سياق متصل، ينتظر محمد كريم بدأ تصوير فيلم آيرون ريبون للمخرج العالمي چارد مارزوسكي، ويلعب بطولته محمد كريم، حيث تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيل وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت عام 1924 على خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.

آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die، والذى حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات.