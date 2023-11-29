شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب: قلبنا وجعنا مما يحدث وأتمنى ننام ونصحى نلاقي فلسطين حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان على الطيب عن دعمه وتضامنه الكامل مع فلسطين، منددا بما يحدث من قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلى، كما وجه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني في يومه العالمي.

وقال على الطيب لـ ”الخليج 365”: "مافيش كلام يوصف اللي بيحصل في أهل فلسطين من قديم الأزل، والموضوع دلوقتي بقا واضح أكبر أمام التضليل الإعلامي والكذب الغربي"، متابعا: "قلبنا وجعنا على الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن، والرعب اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني، وانتشار الفيديوهات الموثقة للأحداث كل يوم خلت الموضوع يوضح أكتر والناس كلها تشهد على اللي بيحصل".

وأضاف: "اتعلمنا من الشعب الفلسطينى دروس كتيرة سواء الحكمة أو الصمود وقوة الإيمان، هم أبطال، ووهبوا حياتهم في سبيل الله، ونضالهم صورة كبيرة مشرفة والواحد قلبه وجعه ومش بيعرف ينام من القلق اللي حاسس بيه وصوت وصورة الأطفال في وداني وصراخهم الموضوع صعب جدا"، قائلا: "دا مالوش علاقة بالآدمية والبشرية، وبتمنى إننا ننام ونصحى نلاقي فلسطين حرة، بكل شبر بيها ويبقى مافيش وجود للكيان الصهيوني على أرضها".

تحل اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، ويجسد اليوم ذكرى فضيحة التقسيم المجحف للأراضى الفلسطينية فى القرار 181 بالأمم المتحدة، لصالح عصابة الحركة الصهيونية فى عام 1947، القرار الذى تم رفضه عربيا، وكانت مصر على رأس تلك الدول، فمنذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التي تستهدف ضياع الحق الفلسطيني، كانت الدولة المصرية تقف بالمرصاد، جهود استمرت مع تعاقب الرؤساء المصريين حتى يومنا هذا فى مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.