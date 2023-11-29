ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة المصرية نبيلة عبيد لحظات تواجدها في الطائرة متوجهة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من دون ان تكشف أية تفاصيل أخرى.

وظهرت عبيد بطلالة زاهية إذ إنها ارتدت توب وسترة مورّدة بألوان فرحة وبدت على وجهها علامات السرور وأرفقت الصورة التي شاركتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه :في الجو الى مدينة جده، بين السماء و الأرض عاوزه اعترفلكم، انا بحبكم".

ومن ناحية أخرى، تستعد نبيلة عبيد، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤة زرقاء»، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد عرضه.

كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد بإطلالة زاهية من الطائرة وهذه وجهتها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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