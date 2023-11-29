محمد ممدوح يعلن سبب زواجه من خارج الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - صرّح الممثل المصري محمد ممدوح عن تفاصيل تخص علاقته بزوجته كاشفاً سر اختياره لها من خارج الوسط الفني، ومتحدثاً عن التغيير الذي حدث له بعد ولادة ابنته الأولى، وقال :"المفاجأة إنها مش من خارج الوسط، كانت بتحاول تبقى ممثلة لكن كان عندها شغل ثاني.

.في برنامج كبير على قناة كانت هي البرديوسر له، وكانت بتاخد ورش تمثيل، ولما وصلت كاميليا سابت كل حاجة".

أضاف أن زوجته ميرفت حاولت في فترة سابقة دخول الوسط الفني كممثلة، لكنها توقفت عن المحاولة بعد مجيء ابنتهما كاميليا إلى الدنيا، قائلاً: "ميرفت ربنا يخليها مستحملاني، وحاجات كتير في حياتي مكانتش هتكمل إلا بفضل ربنا طبعاً ووجودها جنبي".

وعمّا تغير فيه بعد ولادة ابنته كاميليا، قال: "أنا باختصار عايش لها، وفهمت وقدّرت كل حاجة من إحساس أبويا وأمي. كاميليا غيّرت حياتي، ومع الوقت وجودها بيفرق أكتر وأكتر، لو راجع من شغل 20 ساعة ونايم تعبان بيصعب عليها تصحيني لو نزلت مثلاً تروح المدرسة، لكن أنا بتضايق، وببقى عايز أسمع منها صباح الخير".

كلام ممدوح جاء خلال حواره مع مواطنته الممثلة المصرية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة".