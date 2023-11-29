الدكتورة خلود تكشف آخر تطورات مرض ابنتها وإذا ما كانت في حال خطرة

ميرنا وليد - بيروت - أقلقت الدكتورة خلود متابعيها على حالة ابنتها ليان الصحية وذلك بعدما كشفت خلال الأيام الماضيةتعرض ابنتها ليان للإصابة بمرض كاواساكي الالتهابي النادر، وهو المرض الذي تزداد فرص الإصابة به لدى الأطفال من سن 1 إلى 5 سنوات، ومن شأنه أن يتسبب في تطورات صحية حال إهمالها إلى الوفاة في عدد من الحالات النادرة.



وطمأنت الدكتورة خلود محبيها عبر إطلالتها من خلال مقطع فيديو على متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، عن صحة ابنتها وشارحة حالتها الصحية قالت فيه :" "الحمد لله الخوف كان من إن المرض يؤثر على القلب، والحمد لله سوينا التحاليل واطمنا، كنت مرعوبة كل تفكيري كان إن المرض يكون مأثر على القلب لأن طبيعة المرض إنه بيضرب القلب، فكل شيء طبيعي الحمد لله فهيقعدوها في المستشفى يومين لحد ما الحرارة تنزل.. هم وانزاح من على قلبي".

وتوجهت الدكتورة خلود إلى متابعيها قائلة: "شكراً على دعواتكم وشكراً على أمنياتكم اللي تمنتوها لنا بعد إعلان إصابتها".