شبيهة أحلام تُحدث الجدل..لن تفرقوا بينهما!..هذا ما فعلته لتصبح نسخة عنها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان احيانا يتم تداول صورة لفتاة على مواقع التواصل الإجتماعي، نظنها تعود لفنانة معينة وذلك بسبب الشبه الكبير الذي يجمعهما، وهذه المرة نتحدث عن صورة لخبيرة التجميل العراقية هند الجابر التي بدت فيها شبيهة الفنانة الإماراتية أحلام، الأمر الذي استغربه عدد كبير من المتابعين، اذ ان هند تطبّق احيانا مكياجا خاصا تبدو فيه شبيهة لفنانات، وهذا الأمر يحصل كثيرا عند الكثير من الفتيات اللواتي يتشبهن بالفنانة التي يحبونها.



وفي هذا الخبر نعرض لكم الصورة التي أحدث الجدل بين الجمهور.