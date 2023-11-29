المحكمة تقرر تغريم حسن شاكوش لهذا السبب.. وكم سيدفع؟

ميرنا وليد - بيروت - قررت المحكمة تغريم الفنان الشعبي حسن شاكوس مبلغاً مالياً وقدره 80 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه عن دفع قيمة إصلاح "جيت سكي" كان تسبب في إتلافه.



وكان شاكوش وهو المدعى عليه قد استعمل "الجيت سكي" الخاص بالمدعي لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه فنان مشهور، إلا أنه فوجئ أن المدعى عليه استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى المحول وحرقه وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به، وعرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على أن يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض، فحرر محضرا عن تلك الواقعة ضد الفنان، والتي تعود أحداثها إلى أغسطس/آب 2020.

من جهة أخرى، طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغانيه الجديدة "صحاب ملاعين" على يوتيوب

وروج شاكوش للأغنية، عبر حسابه الرسمي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق: "دلؤتي تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة "صحاب ملاعين" على اليوتيوب إن شاء الله تعجبكم".