شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى ترد على شائعات زواجها: عندما أتزوج سأعلن أمام كل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة ياسمين صبرى الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجها، وردت في تغريدة على موقع X – تويتر سابقاً، حيث قالت: "دي من المرات القليلة جداً اللى رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة، والإشاعة ليس لها أى علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أى أساس من الصحة".



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وتنتظر ياسمين صبري طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وعرض لياسمين صبرى في السينمات مؤخراً فيلم "البعبع" الذى شاركت في بطولته مع أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.