شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمكن فيلم Napoleon من تحقيق أول 100 مليون دولار فى أسبوع عرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء عرض فيلم الدراما التاريخية Napoleon منذ يوم 22 نوفمبر الجارى، وخلال الأسبوع الجارى، تمكن العمل من زيادة إيراداته حيث وصلت إلى 80 مليون و 510 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وأنقسمت الإيرادات بين 34 مليون و 210 الف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و46 مليونا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وبالرغم من تحقيق الإيرادات المتوسطة، ألا أنه يبقى السؤال حول إمكانية وصول فيلم Napoleon لـ أول 100 مليون دولار قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.