«عندى مشاكل فى شخصيتى».. أحمد فهمي يكشف بوضوح سبب انفصاله عن هنا الزاهد.. ماذا قال عن أهلها؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - فى أول ظهور بعد إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، كشف الفنان أحمد فهمي عن الشخص المتسبب فى انفصاله، قائلا إن كل الأشخاص الناجحين فى حياتهم العملية ليسوا بالضرورة ناجحين فى علاقتهم الزوجية.

أحمد فهمي يتحدث عن حياته الشخصية

وأضاف «فهمى»، خلال لقائه مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش: «عندى مصايب كتير وعندى مشاكل فى شخصيتى، لكن كله بيحب يطلع فى التليفزيون يقول أحلى ما عنده.. يعنى لو سألت حد فى الشارع هيقولك إنت ناجح، ولكن أنا أقدر أقول إنك ناجح فى شغلك، وده اللى أنا شايفه بس معرفش إنت فى حياتك عامل إيه».

وعن سؤال «أنس» حول ما إذا كان يوجد شخص متسبب فى الانفصال من هو؟، رد «فهمى» قائلا: «أكيد هيكون العيب فيا.. وكلمة متخربش البيت بشوف إنها كلمة جاهلة جدًا».

أحمد فهمي يتحدث عن علاقة هنا الزاهد بأهلها

وقال الفنان أحمد فهمي: “كريم أقرب حد ليَّ في الدنيا وهنا الزاهد أنا بحترمها في علاقتها مع أهلها ودا اللي بيظهر الإنسان كويس ولا لأ وده أول حاجة لفتت انتباهي ليها وهي إنسانة طيبة جدًّا وكان بقالنا ٤ سنين متجوزين”.

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الأولى من ابنة المنتج محمد حسين رمزي ” شهد “، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضًا.

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضًا.

هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميًا عن أحمد فهمي

وأعلنت هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميًا بعد 4 سنوات زواجا، وكتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواجا، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيًا فى أعمال «الواد سيد الشحات» الذى عرض فى شهر رمضان 2019 وشارك فى بطولته محمد عبدالرحمن «توتا»، ومسرحية «جوازة معفرته» التى تم عرضها بالسعودية، وفيلم «مستر إكس» الذى عرض مؤخرًا فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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