إنجي سماحة تتصدر الترند بعد اعتقالها بسبب مقاطع فيديو فاضحة

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إنجي حمادة بطلة فيديو كليب "أنا زهقانة" التريند وذلك بعد انتشار فيديو فاضح لها برفقة أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويسمّي نفسه كروان مشاكل.

وألقت الشرطة القبض عليها بعد أن هربت إلى المطبخ، ولم تفتح الباب لقوات الشرطة، إذ هرولت إلى المطبخ وأمسكت بسكين محاولة إيذاء نفسها، وإنهاء حياتها، إذ قامت بجرح يدها اليسرى حتى أُصيبت بـ 8 غرز، وما ان تمكن رجال المباحث من كسر الباب والقبض عليها ظلت تردد « انا معملتش حاجة أمسكوا إلي نشر الفيديو».أن اعترفت بمزاولتها نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تحقق من خلالها أرباح مالية كبيرة غير مشروعة.

وجاء اعتقال إنجي بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلفة بالآداب ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد القبض عليها اتضح ولها معلومات وسوابق جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا الجديدة، وهي بث مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، من خلال تطبيقين للتواصل الاجتماعي حيث تدعو خلال تلك الفيديوهات إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

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