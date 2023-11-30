ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التوصل الإجتماعي فيديو نادر لأول ظهور تلفزيوني للفنانة السورية أصالة نصري حيث كانت طفلة.

وتم هذا اللقاء بعد شهرة أصالة الطفلة بصوتها الجميل في إعلان تلفزيوني قدمته، ليتساءل الجميع عن صاحبة هذا الصوت الذي أطل في الإعلان.

أصالة في البداية عرفت هي بنفسها ما جعل المذيع يضحك ويقول لها :"اهلا وسهلا فيكي يا أصالة، وهيك وفرتي علي التعريف، برجع بقول معنا أصالة نصري بنت المطرب المحلي المعروف مصطفى نصري".

تجدر الإشارة أن أصالة لاقت الشهرة منذ طفولتها وهي بالإعلانات ومقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لأصالة في أول ظهور تلفزيوني لها .. وموقف محرج بينها وبين المذيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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