نادين نجيم بفستان أنيق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين نجيم، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على السوشيال ميديا، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت نادين الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت فيها فستان أسود أنيق أبرز جمالها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "شو هاد الجمال، جمال مش طبيعي بجد، منورة يا نادين يا قمر، ملكة جمال العالم، يا جمالك يا حببتي".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، عُرض لها مؤخرًا الجزء التاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.