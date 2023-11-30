هكذا احتفلت مروة الأزلي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

احتفلت الفنانة مروة الأزلي بعيد ميلادها في أحد الكافيهات بالقاهرة.

ونشرت مروة عدة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لي".

وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت فيها "توب مكشوف البطن، وبنطال جينز"

ولاقت تفاعل من الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "عيد ميلاد سعيد، كل سنة وأنتي طيبة، قمر وجميلة، جمالك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة الأزلي مسلسل"جميلة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في البطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل".