أول تعليق من ياسمين صبري على أنباء زواجها.." أنا مصرية مسلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة شائعة زواجها مرة أخرى، والتي يتم تداولها بشكل كبير مؤخرا.

و كتبت صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "دي من المرات القليلة جدا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها علاقة بالحقيقة."

وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة."

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في عام 2020، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، و أعلنا الإنفصال في عام 2022.