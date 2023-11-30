هيفاء وهبي كاجوال وريم البارودي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - عداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

محمد رمضان

ظهر النجم محمد مضان، وهو يستعرض لياقة جسمة، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

راكين سعد

نشرت الفنانة راكين سعد، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

ريم البارودي

شاركت الفنان ريم البارودي، أحدث جلسة تصوير لها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام" وظهرت بفستان أسود أنيق.

منة فضالي

ظهرت منة فضالي، على خشبة المسرح أثناء عرضها مسرحية "صوابع زينب"، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصيرة، وظهرت بملامح بسيطة.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

شاركت لاميتا فرنجية متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

مي كساب

نشرت مي كساب، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وأنا مش زي ما أنا في الوقت ده من السنة".

نادين نجيم

شاركت نادين نجيم، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.