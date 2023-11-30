"داخل الطائرة".. أحدث ظهور لنبيلة عبيد والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نبيلة الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في الطائرة وهي متجة إلى مدينة جدة، وعلقت على الصورة قائلة: "في الجو إلى مدينة جدة، بين السماء والأرض عايزة اعترفلكم، أنا بحبكم، مساء الخير.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نجمتي المفضلة، احنا اللي بنحبك، الملكة، ربنا يديكي الصحة يا قمر انتي، بسلامة يا بلبل يا حبيبة قلبي، احنا اللي بنموت فيكي يا حبيبة الكل، تنوري غزة".

يذكر أن كانت أخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.