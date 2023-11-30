هيفا وهبي تتصدر التريند بإطلالة جاوزت الـ 100 ألف جنيه..والجمهور: آخر نسخة المصنع قفل – بالصورة

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - أطلت النجمة هيفاء وهبي على جمهورها بصور جديدة بعد فترة غياب، وظهرت وهي ترتدي إطلالة خريفية كاجوال بسيطة.

إطلالة هيفاء وهبي

نسقت هيفاء وهبي الإطلالة بمزيج من جاكيت جينز وهو قطعة أساسية في الخريف، و Top أبيض وبنطلون أسود وحذاء أبيض وحقيبة سوداء.

هيفا وهبي تصدرت التريند، اذ ان كثيرين تداولوا صورها وتغزلوا بجمالها، فمنهم من أعاد نشر صورها وكتب: “انتِ خلقتي لتكوني جميله .. ونحن خلقنا لنتأمل جمالك”، “هيفا وهبي آخر نسخة، المصنع قفل”

سعر إطلالة هيفاء وهبي

اختارت هيفاء وهبي الجاكيت الجينز من دار أزياء Balmain، ويصل سعره إلى 2990 دولار، أي ما يعادل 93 ألف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه واختارت النظارة الشمسية من العلامة التجارية Karen Wazen اللبنانية، ويصل سعرها إلى 180 دولار، أي ما يعاد 6 آلاف جنيه مصري.

إطلالة هيفاء وهبي

إطلالة هيفاء وهبي

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

الخليج 365

الخليج 365

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