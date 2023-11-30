بوسي تضجّ بالطاقة والشباب في أحدث ظهور لها… شاهدوا كيف أصبحت بعيد ميلادها الـ70!

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - هنأت الفنانة مي نور الشريف، والدتها النجمة المصرية بوسي بمناسبة عيد ميلادها الـ 70 الذي وافق 28 نوفمبر الجاري.

ونشرت مي صورتين تجمعها بوالدتها وشقيقتها سارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

عيد ميلاد بوسي

وعلقت مي :”كل عام وأنتي حبيبتي تاج فوق رأسي، ومنورة حياتي وصحبتي وأمي وربنا راضيكي، يازينة برج القوس”.

نبذة عن بوسي

ولدت الفنانة صافيناز مصطفى محمد قدري الشهيرة بـ “بوسي” 26 نوفمبر 1953 في حي شبرا بالقاهرة، تخرجت من كلية التجارة عام 1977، هي شقيقة الممثلة نورا، تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا سارة، ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006 على أثر الخلاف بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة فطلبت حينها الطلاق، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما الذي استمر لتسع سنوات، حتى توفي نور الشريف في أغسطس من نفس العام.

حياة الفنانة بوسي الفنية

بدايتها الفنية كانت في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل جنة الاطفال وهي في العاشرة من عمرها، لها تاريخ فني كبير وشاركت في الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، أبرز أدوارها في التلفزيون كان مسلسل خالتي صفية والدير ثم توالت أعمالها الفنية في السينما والتلفزيون المسرح أيضا

هل تفكر بوسي في الإعتزال؟

الفنانة بوسي كشفت في لقاء مصور أجرته في وقت سابق عن سبب ابتعادها عن الفن قائلة: “مش عارفه هل حان وقت الاعتزال أم لا، أنا بحب المرحلة التي أعيشها في الوقت الحالي وويمكن اقول كفاية ما قدمته على الشاشة ولكن لا اعلم ما اذا كان ذلك بوادر لقرار الاعتزال”.

طوال الفترة الماضية ابتعدت بوسي عن الفن بشكل تام ، وكان ظهورها مقتصر على التجمعات العائلية برفقة شقيقتها وبناتها.

حياتها الأسرية :

كان الفنان نور الشريف الزوج الوحيد في حياة بوسي منذ عام 1972 وأنجبت منه سارة ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف مرة أخرى بعد تسع سنوات من الإنفصال حتى توفي الشريف في نفس العام .

أشارت بوسي في تصريحات صحفية إلى أنهما ظلا صديقين رغم الطلاق، فهو يعتبر “واحد من أهلها”، ولكن كان عليها في ذلك الوقت أن تتأقلم مع الحياة الجديدة بدون نور وأيضا بعد رحيله وقالت إن أكثر ما افتقدته بعد نور هو “السند” فقد كان بالنسبة لها المرجعية الصادقة في الحياة.

مي نور الشريف :

اما ابنتها الفنانة مي نور الشريف فقد شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنّية، فلم تظهر بشكل مهم في الأعمال والمسلسلات المصرية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها – مسلسل اللهم امين، مسلسل انا صائم 2017. – مسلسل عرفة البحر 2012. – مسلسل وادي الملوك 2011. سلسلة حالة الوزير 2012. مسلسل دلالي 2007. اللقاء الثاني 1988. فيلم ليلة واخوة 1990. لعبة الانتقام عام 1992.

وتجدر الأشارة إلي تغيّب مى نور الشريف منذ ثمانية أعوام عن الساحة الفنّية، وتحديدًا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم” عام 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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