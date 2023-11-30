بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

كتب امير فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - أوضحت شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، في تقرير لها، أن الممثل الأميركي إيفان إلينغسون، توفي بسبب المخدرات.

وبعد أقل من شهر على وفاته، كشفت الشرطة أن إلينغسون رحل بسبب جرعة زائدة عرضية من عقار “الفنتانيل” المخدر.

إيفان إلينغسون

ويشار إلى أن إلينغسون لم يظهر على الشاشة منذ 10 سنوات، إلا أنه لعب العديد من الأدوار في أعمال سينمائية طوال سنوات طفولته ومراهقته، إذ دخل المجال الفني عندما كان في العاشرة من عمره.

توفى إيفان إلينغسون، الشهير بدوره بفيلم “My Sister’s Keeper”، عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد أن رحل بشكل صادم ومُفاجئ يوم الأحد في 5 نوفمبر 2023.

إيفان توفى في فونتانا، كاليفورنيا، يوم 5 نوفمبر، وتم العثور على جثته في غرفة نوم أحد المنازل، كما لم يتم تأكيد سبب موته حتى الآن، و ذكر الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة لا تزل “معلّقة”.

أهم أعمال إيفان إلينجسون

ــ بدأ إيفان مسيرته التمثيلية عندما كان طفلًا مع سلسلة من الإطلالات التليفزيونية.

– اشتهر بدوره كجيسي فيتزجيرالد، الابن الأكبر لكاميرون دياز، في فيلم «My Sister’s Keeper» عام 2009.

ــ في المسرحية الساخرة «Complete Savages»، كان لإيفان أيضًا دور متكرر بشخصية كايل هارمون في«CSI: Miami».

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