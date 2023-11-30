بكلمات مؤثرة خالد الحجر ينعى طارق عبد العزيز: "يا طروق مشيت بدري "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المخرج خالد الحجر الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية.

ونشر خالد صورة تجمعه بالفنان الراحل طارق عبد العزيز من كواليس فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وعلق عليها: "يا طروق مشيت بدري حبيبي لكن على طول في حضننا وبينا مدفي، في جنة الخلد بإذن الله حبيبي".

جدير بالذكر أن طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم: آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.