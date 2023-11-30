شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Uncharted لـ توم هولاند الأكثر مشاهدة فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم Uncharted الذى يقوم ببطولته الثنائى توم هولاند ومارك والبيرج قائمة الأفلام على منصة نتفليكس في المملكة المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وعلى الرغم من الآراء المتباينة من النقاد العالميين حول العمل الذى طرح في 18 فبراير الماضى بدور العرض حول العالم، وحقق إيرادات بلغت 407 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، مقابل ميزانية قدرها 120 مليون دولار.

وطرح فيلم Uncharted على المنصة يوم 26 نوفمبر الجارى، إلا أنه بعد يومين عرض تمكن من تصدر قائمة أفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس

وذلك بعد أن وقعت نتفليكس وشركة سوني المنتجة لفيلم Uncharted اتفاقية ضخمة تمنح المنصة مهمة عرض أفلام الشركة المنتجة من خلالها، منذ أكثر من عام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theverge ".

يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدورفي إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.