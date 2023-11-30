شكرا لقرائتكم خبر عن حفلين لأم كلثوم بمسرح ساقية الصاوي للعرائس7 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر حفلتين للسيدة أم كلثوم، وستكون الحفلة الأولى في الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية فى الثامنة والنصف مساءً، وستقدم خلال الحفل أغنيات أمل حياتى، وللصبر حدود .

أم كلثوم يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار. تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز